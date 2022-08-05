إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار.. فرص واعدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عَنّْ إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تهدف إلَّى الاستثمار فِيْ عدة قطاعات واعدة فِيْ مصر.

يأتي ذلك فِيْ ضوء حَقيْقَة أن مصر تعتبر من أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية فِيْ القارة الأفريقية.

ستركز الشركة على الاستثمار فِيْ العديد من القطاعات الرئيسية، بما فِيْ ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلَّى الاستثمار فِيْ المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجذابة .

ستساهم الشركة فِيْ تطوير وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية فِيْ جمهُورية مصر العربية، مما سيسهم فِيْ تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل والتنمية. جوانب التعاون فِيْ العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، أعرب نائب محافظ الصندوق ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميد عَنّْ سعادته بإعلان الشركة السعودية المصرية للاستثمار، فِيْ وقت كان فِيْه يواصل الصندوق التوسع إقليمياً وعالمياً فِيْ إطار استراتيجيته “2022-2025”.

وأكد أنه فِيْ ضوء النمو الاقتصادي فِيْ المنطقة، ستعمل الشركة على الاستفادة من فرص الاستثمار فِيْ السوق المصري، فِيْ عدد من القطاعات الرئيسية والواعدة، مما سيسهم فِيْ تعزيز دعم شركات القطاع السعودي والصناديق. محفظة الشركات وتمكينها من التوسع. تم تطويره من قبل الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين العَنّْاصر الأساسية لنجاحه.

يأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للبحث عَنّْ فرص استثمارية جديدة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق عوائد مستدامة، مما يساهم فِيْ تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. تماشياً مع رؤية 2030.

يعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية 2030، وقد تبنى آلية طويلة تساهم فِيْ خلق قطاعات جديدة واعدة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتأسيس الشركات وتأسيسها.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، تقوم على الاستثمار فِيْ الفرص الواعدة محليًا وعالميًا. أن نكون أحد أكبر الصناديق السيادية فِيْ العالم.

يسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030. كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد والاستثمار فِيْ المملكة، فقد تبنى الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم فِيْ تحقيق أهدافه، والوصول إلَّى مجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.

يشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام فِيْ المملكة، حيث نسعى بشغف لقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسيع محفظته الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار فِيْ القطاعات العالمية. الأسواق من خلال تكوين شراكات استراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم فِيْ تحقيق أهداف رؤية 2030.