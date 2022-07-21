إطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار في ثلاث مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بدء الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب في مناطق مختلفة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي “تويتر” “المرحلة الثانية من برنامج البذر السحابي تشمل الطائف والباحة وعسير”.

بدء الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البذر السحابي … بما في ذلك # الطائف #حوض الاستحمام #الصعب # أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/hfN0iNM29e

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 21 يوليو 2022

تكنولوجيا البذر السحابي

وتجدر الإشارة إلى أن عملية البذر السحابي هي تقنية حديثة لزيادة كمية ونوعية الترسيب لأنواع السحب من أجل الاستفادة من خصائصها وتسريع وتحفيز عملية الترسيب على مناطق محددة مسبقًا.

أما عن كيفية زرع السحب، فقد أكد المركز أن عملية البذر تتم من خلال طائرات مخصصة لبذر المواد الدقيقة التي لا تسبب أي ضرر للبيئة، في أماكن محددة في السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها. . .