إطلاق المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني بـ4 أجنحة تفاعلية 

افتتحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المعرض التوعوي المتنقل بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين موظفي الجهات الوطنية باستخدام أساليب مبتكرة وتفاعلية داخل المقرات الرئيسية لهذه الجهات. وذلك في إطار دورها الاستراتيجي في زيادة الوعي بالأمن السيبراني لحماية مصالح المملكة الحيوية والبنية التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية.

رفع مستوى الوعي الأمني

وأوضحت الهيئة أن المعرض المتنقل يأتي لتوفير فرصة لأكبر شريحة ممكنة من موظفي الهيئات الوطنية، بهدف رفع مستوى وعيهم الأمني ​​للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وبناء ثقافة إلكترونية عالية بين موظفي المستفيدين.، وة الأساليب المتجددة للقراصنة، وكذلك دعم السلطات الوطنية في تعزيز قيم الحفاظ على الأمن القومي والبيانات الشخصية.

4 أجنحة تفاعلية

يتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يقدم الجناح الأول لمحة عامة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ودورها في تحسين الأمن السيبراني في المملكة، والجناح الثاني مخصص لمحاكاة الاختراق. أساليب وإجراء تجربتين افتراضيتين للاختراقات، وة تأثير الهجمات الإلكترونية، بينما يضم الجناح الثالث عيادة إلكترونية، يتم من خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية المتاحة في العيادة، قبل الرابع والأخير. الجناح الأخير للمعرض، حيث يتلقى الزائر الاستشارات الإلكترونية والتوصيات العامة وفقًا للتجارب والاختبارات التي أجريت داخل أجنحة المعرض.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي السلطة المختصة بشؤون الأمن السيبراني في المملكة والمرجعية الوطنية في شؤونها، وتهدف إلى تعزيزها من أجل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، بالإضافة إلى حماية الحسابات الحساسة والوطنية. البنى التحتية ذات الأولوية. القطاعات والخدمات والأنشطة الحكومية، وتهتم أيضًا بالتوعية بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأمن السيبراني ونشرها على الجهات المعنية ومراقبة التزامها.