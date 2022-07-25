إطلاق ايفون 14 iPhone 14 Pro Max فِيْ هذا المَوعِد مواصفاته وأسْعَاره فِيْ الدول العربية (اسطورة ابل)

إطلاق iPhone 14 iPhone 14 Pro Max من أكثر الموضوعات شيوعًا هُو السؤال عن مَوعِد وصول iPhone 14 إلى جميع الأسواق، خاصة فِيْ السوق السَعُودِيْة، حيث أن هناك فئة معينة تستخدم هُواتف iPhone فقط ولديها فئة كبيرة شغف كل شيء صادر عن شركة “آبل” الأمريكية وبالتالي فهُو مهتم بكل أخبار الشركة بهُواتفها وحواسيبها المحمولة، ولم يتم إطلاق الهاتف رسميًا بعد، ولكن هناك بعض التسريبات حول ذلك. تاريخ صدوره والذي سنوضحه فِيْ الأسطر التالية.

مَوعِد إطلاق iPhone 14 فِيْ السوق السعودي

La empresa estadounidense “Apple” aún no ha revelado y lanzado el nuevo iPhone 14 ni siquiera la fecha de su lanzamiento, pero desde dentro de la empresa estadounidense surgieron algunas filtraciones que explican que se espera que el teléfono sea lanzado en la primera quincena del próximo أيلول. لعامنا الحالي 2022 م، لأن شركة آبل تبنت هذه اللحظة فِيْ الفترة الماضية وأصدرت جميع هُواتفها وأجهزتها فِيْ ذلك الوقت.

سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ أسواق الهُواتف الذكية

يختلف سعر الهاتف من دولة لأخرى حسب عملة الدولة وسعره بالنسبة للدولار الأمريكي، كَمْا يختلف سعره حسب حجم الذاكرة الداخلية وبعض السعات. الأسواق كالتالي –

سعر الهاتف فِيْ جمهُورية مصر العربية متوقع لذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

جزء من 24 ألف جنيه، بينما الذاكرة الداخلية 512 جيجا، سعر الهاتف.

ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 28 ألف جنيه مصري.

أما عن سعر الهاتف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْبدأ من 5 آلاف و 10 ريال سعودي.

لذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

أما عن سعر الذاكرة الداخلية، والتي يبلغ سعرها 512 جيجابايت، فِيْبدأ من 5700 ريال سعودي.

سعر الهاتف فِيْ الامارات فِيْ سوق الموبايل للهاتف بذاكرة داخلية 256 جيجا.

يبدأ سعره من 4700 درهم، أما سعر الهاتف بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت.

سعره يبدأ من حوالي 5120 درهم.

ميزات كاميرا iPhone Pro Max تحتوي كاميرا iPhone Pro Max على كاميرات أساسية للحصول على صور جميلة بدقة 48 ميجابكسل. شاشة عريضة ثنائية البكسل مزودة بمستشعر 12 ميجابكسل، يمكن أن تسجل الفِيْديو بمعدل 24/30/60 إطارًا فِيْ الثانية. يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لتسجيل صوت ستريو بسعة عرض 22.23 ملم لالتقاط صور سيلفِيْ.