إطلاق خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، خدمة المختبر المتنقل خلال موسم الحج، في إطار جهود المملكة لتقديم أفضل وأفضل الخدمات للحجاج. .

استقبال وتحليل العينات

وأوضحت الوزارة أن هذه المعامل المتنقلة تقوم بسلسلة من المهام، من بينها استقبال وتحليل عينات الغذاء والماء، وتسليم النتائج إلى الجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحوصات المختبرية السريعة للعينات الواردة باستخدام حالة المعدات الفنية وتوليدها، بالإضافة إلى توفير البيانات الوبائية وتحديد الأطعمة الخطرة عن طريق التلوث، بالإضافة إلى العينات الفيزيائية – الكيميائية – الميكروبية) والعينات المباشرة لحالات التسمم الغذائي المشتبه بها.

الكوادر الوطنية المؤهلة

يتكون الفريق التشغيلي لهذه المعامل من 30 كادر فني وطني مؤهل، وقدرة المختبرات في باحات جنوب الميناء، مركز وادي محسر، 100 عينة طعام / ماء لكل معمل.

وبينت الوزارة أن المعامل المتنقلة تقدم سلسلة من الخدمات يتم الحصول على نتائجها بشكل فوري وفي غضون ساعات قليلة.