إطلاق خدمة نقاط البيع بين السعودية وقطر عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي عَنّْ إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية “مدى” وشبكة قطر الوطنية “NAPS”، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2022.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات “NAPS” من تنفِيْذ عمليات نقاط البيع فِيْ البلدين عبر الشبكة الخليجية.

يشار إلَّى أن شبكة المدفوعات الخليجية تمكن عملاء البنوك فِيْ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجراء عمليات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي، بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وإتاحة خيار الدفع عَنّْ طريق بطاقات الخصم المباشر على شبكة الخليج عبر أجهزة نقاط البيع فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي. تساهم شبكة المدفوعات الخليجية فِيْ تنفِيْذ أهداف برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – للتحول إلَّى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وذكر البنك المركزي السعودي أن هذا الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز التكامل فِيْ مجال المدفوعات، من خلال زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين فِيْ قطاع التجزئة. كَمْا سيمكن المؤسسات المصرفِيْة من تحسين وتطوير طرق الدفع من خلال بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلَّى رفع مستوى جودة الخدمة. تقدم للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

وأكد البنك المركزي السعودي أن عمليات الشبكة الخليجية تساهم فِيْ خفض التكلفة على العملاء بدلاً من تنفِيْذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة. .

كَمْا أشار البنك المركزي إلَّى أن هذا الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية “مدى” وشبكة قطر الوطنية “NAPS” هُو امتداد لما تم تنفِيْذه سابقاً بربط خدمة نقاط البيع بمملكة البحرين، دولة الكويت.، وسلطنة عمان.