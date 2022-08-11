إطلاق خدمة نقاط البيع بين مدى ونابس القطرية

أعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق خدمة نقاط البيع بين الشبكة الوطنية للمدفوعات “مدى” وشبكة قطر الوطنية “NAPS”، ابتداءً من 1 أغسطس 2022 م.

عمليات نقاط البيع

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات “مدى” و “NAPS”، بعد إطلاق الخدمة، من تنفيذ مبيعات عمليات النقطة في البلدين من خلال شبكة المدفوعات الخليجية (GCC-Net).

وأشار إلى أن شبكة المدفوعات الخليجية تتيح لعملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراء عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي، بالعملة المحلية للبلد المضيف، وتوفير خيار الدفع. من خلال بطاقات الخصم المباشر إلى شبكة الخليج عبر أجهزة نقاط البيع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يساهم في شبكة المدفوعات الخليجية في تنفيذ أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 ليصبح المجتمع غير النقدي. ذكر البنك المركزي السعودي أن ربط شبكات نقاط البيع سيحسن التكامل في مجال المدفوعات من خلال زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء. كما سيسمح للمؤسسات المصرفية بتحسين وتطوير طرق الدفع من خلال بطاقات الخصم، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

عمليات شبكة الخليج

وأوضح أن عمليات شبكة الخليج تساهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلاً من تشغيل عمليات نقاط البيع من خلال شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط بين أنظمة الدفع بين الدول. لمجلس التعاون الخليجي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وذكر البنك المركزي السعودي أن الربط بين الشبكة الوطنية للمدفوعات “مدى” وشبكة قطر الوطنية “NAPS” هو امتداد لما تم تنفيذه سابقا بربط النقطة بيع الخدمة مع مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان.