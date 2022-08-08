إطلاق شهادة صديق المستهلك للمنشآت الصحية

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن إطلاق برنامج شهادة الامتثال “شهادة منشأة المستهلك للمنشآت الصحية”، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية.

يستهدف البرنامج المنشآت الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية ومنها مراكز طب الأسنان، ومراكز الجلدية والتجميل، والمختبرات الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتهدف هذه المبادرة إلى نشر حقوق المستهلك وزيادة ثقة المستهلك في التعامل. مع المؤسسات. المشاركة في البرنامج وتحسين تجربتك.

دور القطاع غير الربحي

يعزز البرنامج دور القطاع غير الربحي في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وحقوقه ويحسن تجربته، من خلال تنفيذ برامج متخصصة وفق المسارات المعتمدة، وكذلك تحسين الجودة وزيادة ثقة المستهلك وتحسين التجربة في السوق المحلي. .

تكمل هذه البرامج الجهود والسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين الخدمات ونوعية الحياة، ويمكن للمنشآت الصحية الانضمام إلى عضوية البرنامج ومعرفة المزيد من المعلومات من خلال الرابط https//cpa.org.sa/page / 236 /.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا متعددة من جمعية حماية المستهلك وجمعية الإدارة الصحية، والتي تشمل منح شهادة “صديق المستهلك” والإعلان عن العلامة التجارية للشركة في موقع الجمعية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات للمشاركة في جائزة “صديق المستهلك” السنوية التي تقدمها جمعية حماية المستهلك. تشمل المزايا الأخرى توفير التدريب لمقدمي الخدمات على حقوق المستهلك وتجربة المستهلك.