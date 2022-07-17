إطلاق صندوق إماراتي بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء

أطلقت دولة الإمارات اليوم البرنامج الوطني للرادار للأقمار الصناعية (SRP) لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية، والذي يوفر التصوير بالرادار على مدار 24 ساعة وفِيْ جميع الظروف الجوية، مع إنشاء صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء. فِيْ البلاد كَمْا أعلن.

يهدف المشروع إلَّى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي من شأنها تعزيز جهُود دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية والمساهمة فِيْ التنمية الحضرية والعمل على تكامل الجهُود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها. .

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عَنّْ تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء فِيْ الدولة، يعمل على توفِيْر الموارد المالية وحوكَمْة إدارته بما يتماشى مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتطوير القطاع. الدرهم فِيْ ترويج الاستثمارات من رواد الأعمال المهتمين والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهِيْل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث تلعب وكالات الفضاء دور تنمية القدرات ودعم القطاع برفع استعداده وخلق فرص استثمارية.

يتضمن الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين فِيْ تطوير الأقمار الصناعية ومجمع بيانات فضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، وضمان عملهم فِيْها. المشاريع التي يطورها الصندوق.

يعد البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرادارية للاستشعار عَنّْ بعد من البرامج النوعية والأولى عربياً فِيْ قطاع الفضاء، حيث سيسهم ضمن أهدافه فِيْ رصد المتغيرات التي تحدث على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجادها. حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، بينما يساهم نظام الأقمار الصناعية فِيْ تلبية الاحتياجات الاقتصادية والبيئية المختلفة بشكل يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني من خلال تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم الاحتياجات الحيوية. القطاعات فِيْ البلاد.

يتضمن المشروع الوطني للأقمار الصناعية الرادار أول قمر صناعي عربي للاستشعار بالرادار. البرنامج الذي يمتد لمدة 6 سنوات، سيوفر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة بيانات مستمرة من الفضاء على مدار الساعة وفِيْ جميع الظروف الجوية، باستخدام تقنية متقدمة تصل فِيْها دقة التصوير إلَّى / إلَّى أقل من متر واحد /، والتي من خلالها سيتم تطوير قطيع من الأقمار الصناعية الرادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية فِيْ الدولة.

كَمْا سيشمل البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية لتطوير أنظمة الرادار الساتلية ومعالجة بياناتها بنفس طريقة مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات. وفتح باب التوظيف أمامهم لتطوير خبراتهم فِيْ مجال الفضاء ودعمهم لدخول القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات فِيْ نفس المجال، ووفقًا للخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق أول قمر صناعي ضمن السرب. من الأقمار الصناعية فِيْ غضون ثلاث سنوات.

يشار إلَّى أن قيمة الإنفاق التجاري فِيْ قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية بلغت 9 مليارات دولار، فِيْما بلغت مساهمة القطاع الخاص 50٪ من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي فِيْ عام 2022، وهُو ما يعكس مشاركة القطاعين الحكومي والخاص فِيْ المساهمة فِيْ استثمار وتطوير هذا القطاع.