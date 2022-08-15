إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق الجماهِيْر فِيْ حفل مغني الراب التونسي نوردو

أطلقت الشرطة التونسية، مساء الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حضروا حفل الفنانة “نوردو وكازو” ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي 2022.

جزء من الجمهُور، على الرغم من حيازته تذاكر للحفل، لم يتمكن من دخول المسرح الذي وصلت طاقته القصوى إلَّى 10000 متفرج، مما أدى إلَّى مناوشات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية الليلة الماضية عَنّْ هِيْئة مهرجان صفاقس الدولي قولها إنها اعتذرت للجمهُور الذي لم يتمكن من دخول مسرح “سيدي منصور” الصيفِيْ لحضور نوردو وكازو.

وأوضحت هِيْئة المهرجان أنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع لأن الحفل بلغ أقصى طاقته، مما أجبر الأمن على تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ تونس مقاطع فِيْديو توثق المناوشات التي وقعت فِيْ الجوار المباشر للمسرح، حيث كتب الصحفِيْ أحمد السهِيْلي تدوينة قال فِيْها هذا شيء حدث للجمهُور الذي اشترى تذكرة ولم أستطع. فِيْ مهرجان صفاقس الدولي “.

وانتقد السهِيْلي فِيْ تدوينته التي أرفقها بسلسلة من الفِيْديوهات التي توثق ما حدث العَنّْف بدفع الجمهُور قائلا “كَيْفَ يؤذون الناس والنساء فِيْ الصالة”

فِيْ وقت سابق، قالت هِيْئة المهرجان إنه تم بيع تذاكر عرض الليلة الماضية فِيْ جميع نقاط البيع، مع فتح أبواب المسرح من الساعة الثامنة مساءً لبدء العرض فِيْ الساعة العاشرة ليلاً، لكن فاق عدد المتفرجين الذين وصلوا كل التوقعات.

أطلقت الشرطة التونسية، قبل أيام، حالة من الجدل والغضب على نطاق واسع فِيْ الوسط الفني، بعد تدخلها لإيقاف عرض مسرحي للفنان الكوميدي لطفِيْ العبدلي الأحد الماضي.

وحاول عَنّْاصر الأمن منع العرض من الاستمرار فِيْ الاحتجاج على محتواه، بعد مشهد انتقد فِيْه الممثل الكوميدي مرارًا السلطات والشرطة، معتبرين محتواه “غير محتشم”.

لطفِيْ العبدلي، المعروف بجرأته فِيْ أعماله، قدم مسرحيته “فِيْ الخمسين من العمر أعَنّْي ما أقصده” يوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي بوسط مدينة صفاقس. تونس.