إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الفرنسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها.، أطلق مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي.

وشارك فِيْ حفل الإطلاق الذي جرى خلال مأدبة عشاء رسمية أقيمت اليوم فِيْ قصر فرساي. باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة Total Energy.

ويهدف المجلس – برئاسة الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانة – إلَّى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين فِيْ مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.

ويأتي إنشاء مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي تتويجاً لجهُود القطاع الخاص فِيْ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهُورية الفرنسية، ودليلاً على رغبة البلدين الصديقين فِيْ تطوير علاقتهما الاقتصادية. وتتمثل أهداف المجلس فِيْ تعزيز التبادلات الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص فِيْ الإمارات وفرنسا بالتواصل مع صناع القرار من القطاع العام، وكذلك تحديد وتنفِيْذ المشاريع الاستثمارية المشتركة.

يضم المجلس 18 مديراً تنفِيْذياً من البلدين، تم اختيارهم بناءً على الفرص التجارية واهتمام شركاتهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

يجتمع أعضاء المجلس مرة واحدة على الأقل فِيْ السنة، بحضور سفِيْري البلدين، بالتناوب بين فرنسا والإمارات. وستعقد الجلسة العامة القادمة للمجلس فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مايو / يونيو 2023.

أنشأ مجلس الأعمال مجموعات عمل متخصصة للطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والاستثمار. تهدف هذه الخطوة إلَّى ضمان صياغة خطة عمل فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وستقدم كل مجموعة توصيات فِيْ مجال تخصصها لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا.