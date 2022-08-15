إطلالة أمينة فاخت وحركاتها “الخادشة” على المسرح تورطها مع الجمهُور

اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة التونسية أمينة فخت بإثارة الجدل خلال حفلها الغنائي مساء الأحد بمهرجان قفصة الدولي لظهُورها بملابس غير لائقة وتحركاتها التي وصفوها بأنها “غير أخلاقية” فِيْ هذا الموضوع.

ظهرت فخت فِيْ فستان أسود قصير شفاف وقميص أخضر فاتح مع حذاء أخضر بكعب عالٍ، فِيْ مظهر وصف بأنه فاشل.

لم ينل حفل أمينة فخت إعجاب جمهُور مهرجان قفصة، حيث أشار الكثيرون إلَّى أنه لم يبرز المستوى المرغوب من الأغاني الطربية التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الفنية.

أعرب العديد من المتابعين على مواقع التواصل عَنّْ استيائهم، معتبرين أنه غنى بطريقة “غير أخلاقية” على خشبة المسرح، وأدى حركات وصفت بـ “الجنسية”، ومن أكثر التعليقات انتشارًا “ليلة كاملة، أي آه، قل آه، حسب تعبيره.

كَمْا تم تداول مقطع فِيْديو للفنانة أمينة فخت، وصفه كثيرون بـ “الإباحية”.

وجاء فِيْ التعليقات “أمينة فخت تتأرجح على اتجاهات الموضة” و “لم يكن اختيارها لهذا الفستان ناجحًا ولم يكن فِيْ قيمة عملها وإشراقها العربي ووجودها فِيْ السنوات الأخيرة … دعوة للاستشارات. من الفنانة أمينة فخت، لمعالجة الأمر فِيْ حفلتها القادمة لأننا نريدها دائمًا أنيقة ورشيقة “.

وفِيْ تعليق آخر “كل ترانيمها وحركاتها إيحاءات وإغراءات بالإضافة إلَّى الفستان .. حركة قامت بها لها خصائصها الخاصة .. للأسف انتهى الفن الأصلي العظيم…. عام 2022 هُو نهاية العديد من الفنانين والكتاب المسرحيين “.

وعلقت أخرى قائلة “الخطوة التي قمت بها فِيْ الحفل غير مناسبة إطلاقا، ليس فِيْ سنها أو جمهُورها. كان من المفترض أن تكون متواضعة مع نفسها”.

أمينة فخت، المولودة فِيْ باردو عام 1968، هِيْ واحدة من أبرز المطربين التونسيين.

بدأ فِيْ الثمانينيات، ثم سافر إلَّى مصر فِيْ أوائل التسعينيات عَنّْدما قام بليغ حمدي بتلحين أغنية “أنا حويت” له.

عاد إلَّى تونس بعد ثلاث سنوات وغنى فِيْ مسرح قرطاج الأثري عام 1999، ثم عام 2004 مع الملحن الفرنسي ستيفان برتران. وهِيْ متزوجة من لاعب كرة السلة عطيل عويج.

وبالعودة إلَّى مهرجان قفصة الدولي، افتتحت الأربعاء الماضي الدورة الـ 42 التي ستستمر فعالياتها لمدة أسبوعين، سيحدد خلالها الجمهُور الحاضرين مَوعِدًا بـ14 عرضًا موسيقيًا ومسرحيًا وسينمائيًا.