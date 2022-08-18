إطلالة نسرين طافش مع زوجها على البحر تعرضها للانتقاد.. وشائعة حملها تثير جدلا

تلقت أحدث إطلالات الفنانة نسرين طافش ردود فعل شديدة من الجمهُور على مواقع التواصل، بعد ظهُورها أثناء استمتاعها بزوجها خلال إجازتهما الصيفِيْة على الشاطئ فِيْ الساحل الشمالي.

لكن العديد من المعلقين وصفوا المظهر بأنه “جريء” ؛ بينما ظهرت وهِيْ تعانق زوجها، مرتدية ثوب السباحة.

وفاجأ آخرون بالمشاهد التي نشرتها الممثلة منذ إعلان زواجها من خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي، فظهرت أخيرًا وهِيْ بين ذراعيها وقبلتها فِيْ فمها.

كَمْا شوهدت نسرين طافش وهِيْ تلعب رياضة التنس مع زوجها على شاطئ نورث شور.

ولم تسلم الفنانة من الشائعات التي تدور حولها، حيث ظهرت أنباء حملها بتوأم على مواقع التواصل بسبب تغريدة نشرها شخص مجهُول، زعمت أنها كانت فِيْ الشهر الثالث.

تم بث هذا الخبر عبر الصفحات المهتمة بالمشاهِيْر على إنستجرام، وسط تعليقات متضاربة، أكد المتابعون أنها شائعة لا أساس لها، خاصة وأن التعليق جاء من شخص مجهُول، ولم تعلنه الفنانة رسميًا أو على هذا النحو. القريبين منها.

بينما ادعى آخرون أنه لم يكن من المستغرب أن يكون ذلك صحيحًا، إلا أنه يرتبط بها ويعلن عَنّْها علنًا، على الرغم من المؤشرات على أنها معلومات كاذبة.

منذ أن أعلنت نسرين طافش زواجها من خبير الطاقة المصري شريف شرقاوي فِيْ 2 يوليو، كانت توثق المزاج السعيد الذي تعيشه هِيْ وزوجها فِيْ شهر العسل.

كانت نسرين طافش قد كشفت مؤخراً عَنّْ خبرة زوجها المصري الدكتور شريف الشرقاوي فِيْ علاج طاقة الحياة، والتي تستمدها من المصدر (الله)، على حد قولها.

وتحدثت طافش عَنّْ تجربتها مع الريكي (العلاج بالطاقة) فِيْ مركز زوجها الجديد فِيْ القاهرة، مشيرة إلَّى أن شريف الشرقاوي لديه سنوات من الخبرة فِيْ ممارسة هذا العلاج.

وقالت الممثلة إن هذا العلاج يتكون من استخلاص الضوء أو الطاقة من المصدر وهُو (الله)، فِيْصبح المعالج طاقة موازنة تؤثر عليه بشكل إيجابي.

وأوضح أن هذا النوع من العلاج يفِيْد الاكتئاب والأرق والغضب والصدمات النفسية.

كَمْا أشارت نسرين طافش إلَّى أن الريكي (العلاج بالطاقة) يعمل ليس فقط على المستوى الفكري أو النفسي، ولكن أيضًا فِيْ علاج الأمراض الجسدية، لأن كل هذه الأمراض تنبع من الطاقة، مشيرة إلَّى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية أو نضوب. من مراكز الطاقة فِيْ الجسم أو ما يسمى بالشاكرات السبعة الأولية، أو أنها مسدودة.