إعادة “الظهرة” ومعدلات قياسية.. نفط ليبيا يواصل تعافِيْه بعد “صنع الله”

تستمر نجاحات قطاع النفط الليبي فِيْ الوصول إلَّى معدلات إنتاج غير مسبوقة منذ إقالة مصطفى صنع الله الذي أهمل تطوير القطاع لمدة 8 سنوات.

يواصل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إصلاح ما أفسده الرئيس الأسبق مصطفى صنع الله خلال القرن الثامن بالفساد والتهميش والإهمال الذي وصفه كثير من المسؤولين بأنه متعمد منذ توليه هذا المنصب بشكل غير قانوني عام 2014.

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز الليبية، بدء تشغيل حقل الظاهرة، بعد توقف دام حوالي 7 سنوات بسبب التخريب الذي طالت عليه عام 2015، وإهمال الإدارة السابقة لتطويره، متوقعة أن إنتاجه سيصمد أمامه. وصلت إلَّى 10000 برميل قبل نهاية هذا العام. يبدأ اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لمحطة PL5-1 والمحطة الرئيسية فِيْ حقل الظاهرة، كَمْا سيتم تشغيل محطة PL7-2 خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الميداني إلَّى 8 درجات. 10 آلاف برميل قبل نهاية العام الحالي 2022. الحقول النفطية المكتشفة من قبل شركة الواحة للنفط أواخر الخمسينيات، وأول بئر ينتج النفط بكَمْيات تجارية، حيث بدأ الإنتاج فِيْ منتصف عام 1962.

وتعرض الحقل للتخريب والدمار شبه الكامل على يد الجماعات الإرهابية عام 2015، ومنذ ذلك الحين خرج عَنّْ الخدمة لعدم إصلاحه وتطويره.

كَمْا شكر رئيس اللجنة الإدارية أعضاء حرس المنشآت البترولية (شركة الظاهرة للحماية الميدانية) – التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي – على الدور الجبار الذي لعبوه من خلال توفِيْر الأمن والحماية اللازمين لمستخدمي الشركة. القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهِيْل الحقل للعودة إلَّى الإنتاج.

إنتاج غير مسبوق

كَمْا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام اليوم الأربعاء 17/8/2022 بلغ مليون و 213 ألف برميل وهُو معدل غير مسبوق لم يتم الوصول إليه منذ أكثر من 11 عاما.

يواصل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خطواته فِيْ تنقية القطاع الذي عانى لمدة 8 سنوات أثناء تولي الرئيس السابق المقعد مصطفى صنع الله المتهم بالفساد وإهمال تطوير الشركات والحقول فِيْ المنطقة. قطاع.

تولى مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة آخر محافظ للبنك المركزي فِيْ عهد معمر القذافِيْ، وحقق نجاحات تمثلت فِيْ العودة إلَّى الإنتاج فِيْ الحقول ورفع حالة القوة القاهرة.

كَمْا سعى مجلس الإدارة الجديد إلَّى إنهاء حالة الانقسام والانفتاح على جميع المناطق الليبية، حيث عيّن المجلس مديرًا شابًا جديدًا لفرع المؤسسة بشرق ليبيا كخطوة مهمة لإنهاء الانقسام فِيْ القطاع ودعمه. عمال. من أكثر من 75٪ من النفط الليبي عبر حقول ضخمة مثل الشرارة والفِيْل وغيرها.

وقد أعرب رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشرطة عَنّْ شكرهم وإشادتهم بفريق إعادة التأهِيْل والتطوير الميداني البالغ عددهم 32 من جميع إدارات الشركة (الهندسة، العمليات، الخدمات، المواد، هندسة الإنتاج، الخزان، الاستكشاف، الصحة، السلامة وحماية البيئة)، والذين كانوا قادرة على إعادة الحياة إلَّى الميدان فِيْ ظروف أمنية وحياتية صعبة وبإمكانيات شبه محتملة. لا وجود لها بسبب ندرة الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية – والتي تولى خلالها صنع الله إدارة القطاع -.