إعادة انتخاب المملكة في لجنة السياسات الجمركية في wcoo

تمكنت المملكة من الحفاظ على عضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية لمنظمة الجمارك العالمية، بعد الاتفاق مع دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط في الاجتماع التنسيقي الإقليمي السادس والخمسين الذي عقد في المقر الرئيسي. . من منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبدعم من أعضاء مجلس المنظمة. أكدت الجمارك العالمية في جلستها 140/139 دوام المملكة العربية السعودية في اللجنتين، وذلك خلال مشاركة مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك في اجتماعات الهيئة.

مشاركة المملكة في منظمة الجمارك العالمية

وترأس وفد الهيئة الذي شارك في اجتماعات المجلس معالي محافظ مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي. وتضمنت الاجتماعات عقد لجنة السياسات الجمركية، اجتماعها السادس والثمانين، والاجتماع الإقليمي الرابع والخمسين لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته العاشرة (140). / 139) تعتبر لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز اللجان في العالم. تنظيم الجمارك – تتولى اللجنة إعداد سياسات المنظمة ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن الخطة الإستراتيجية أو اللجنة المناظرة.

المعايير الدولية والممارسات الموصى بها من أجل التنمية

وشهدت اجتماعات مجلس المنظمة مناقشة المعايير الدولية والممارسات الموصى بها لتطويرها أو اعتمادها خلال السنة المالية المقبلة، واتخاذ قرارات بشأنها، من أجل تحسين إدارة وتسهيل التجارة عبر الحدود. في مجالات مختلفة، بما في ذلك استراتيجية البيانات، وقياس الأداء، وبناء القدرات وقواعد المنشأ، والتقييم، والتصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي.