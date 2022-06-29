إعادة تعيين يوسف الشلاش رئيساً لشركة “دار الأركان” وماجد القاسم نائباً

اعلنت شركة قرار مجلس ادارتها بتعيين رئيس ونائب رئيس وتشكيل اللجان.

وقالت الشركة فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعيين يوسف بن عبدالله الشلاش رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبد الرحمن القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة. من أعضاء مجلس اإلدارة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهِيْم المانع رئيس مجلس الإدارة ويوسف بن عبدالله الشلاش عضوًا وعضوًا ماجد بن عبد الرحمن القاسم، بالإضافة إلَّى عبد الرحمن بن صالح الصاوي عضوًا. .

أعلنت دار الأركان تشكيل اللجنة التنفِيْذية برئاسة يوسف بن عبدالله الشلاش وعضوية ماجد بن عبدالرحمن القاسم وعضوية طارق بن محمد الجارالله.

فضلا عَنّْ تعيين طارق بن محمد الجارالله رئيسا للجنة الة المشكلة بقرار من الجمعية العمومية وهم طارق بن محمد الجارالله، ماجد بن عبد الرحمن القاسم، الهذلول بن صالح آل. – الهذلول، وعبد الرحمن بن صالح الصاوي.

والموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان، وتعيين ممثلين عَنّْ الشركة فِيْ هِيْئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية.

جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي عقد يوم الخميس 23 يونيو 2022 والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة ولمدة ثلاث سنوات.

يشغل يوسف بن عبد الله الشلاش منصب رئيس مجلس الإدارة منذ أن تم إدراج الشركة فِيْ عام 2007.