إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل ضمان جديد 1443

إعادة تفعيل الضمان الاجتماعي المطوَّر عند حصول المستفيد على معاش ضمان اجتماعي جديد ، وخلال فترة الحصول على الدعم كان يعمل في إحدى الوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام ، فهل له صلاحيات لمدة عام؟ هل يوجد حد للراتب الذي يتقاضاه المستفيد من الوظيفة التي عين فيها؟ هنا لا بد من معرفة اولا وقبل كل شئ ان الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد على الوضع الاقتصادي او المادي للعائلة او الفرد المستقل دون مراعاة اية اعتبارات اخرى كالسن او الحالة الاجتماعية او الحالة الصحية او غيرها ونجيب الأسئلة المطروحة بالتفصيل من خلال المقال ، ونوفر أيضًا رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمن يرغب في إنشاء حساب جديد.

إعادة تمكين مطور الضمان الاجتماعي 1443

وقد تم طرح سؤالين: هل المستفيد الذي تم توظيفه في إحدى الوظائف مفوض لمدة عام؟ هل يوجد حد لراتبه؟ هنا أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حالة تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطوَّر واستكملت اللجنة دراسة الطلب ، وبناءً على الدراسة صدر قرار القبول والأهلية ، يحصل المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي بمعاييره الجديدة.

عند حصول المستفيد من الضمان المتقدم على وظيفة من شأنها رفع الدخل الشهري له ولأسرته ، عليه إبلاغ الوزارة بالتغير في وضعه الاقتصادي ، وهذا ما يسمى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ، ويكون طلبه تخضع للدراسة مرة أخرى ، مع ملاحظة أن اللجنة تدرس الأهلية المتقدمون الجدد والمؤهلين يدفعون الدفعات السابقة على أساس شهري ، ويتم الصرف على أساس استيفاء معايير الأهلية.

في حالة الحصول على راتب شهري إضافي أو راتب جديد يتجاوز فيه الدخل الشهري حد الضمان الاجتماعي المطوَّر ، فإن هذا يجعل الأسرة “غير مستحقة” لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد ، ولا يتطلب إعادة- التمكين بينما لا يزال في الوظيفة ويتلقى راتبه الشهري.

في حال كان الدخل الشهري المحسوب أقل من حد الضمان الاجتماعي ، يمكن للأسرة إعادة التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي المطوَّر مرة أخرى من خلال منصة الحماية والدعم الاجتماعي مباشرة ، وأكدت الوزارة أن هناك حدًا للاستحقاق أن لا يتم تجاوزه ، ويعتمد ذلك على عدد أفراد الأسرة مقارنة بالدخل الشهري المحسوب.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي للمطور الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية لجميع المواطنين ، سواء أكانوا مستوفين لشروط الضمان المتقدم أم لا ، للتقدم لبرنامج دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد. إذا تم استيفاء الشروط ، فهو مؤهل للحصول على الدعم.

في حالة عدم انطباق شروط التسجيل في الضمان المطور على مقدم الطلب وعائلته ، فسيتم رفضه ولن يكون مؤهلاً للحصول على الدعم ، ولكن يجب على جميع المتقدمين إدخال البيانات الصحيحة في الملف الموحد عند تقديم طلب جديد ، حيث يتم دراسة الأهلية بناءً على هذه البيانات المدخلة ، بالإضافة إلى البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات الصلة ، ويمكن لمن يرغب في الحصول على رابط لتقديم ضمان المطور الرسمي القيام بذلك عن طريق اتباع الرابط التالي:

تسجيل دخول مطور منصة الضمان الاجتماعي (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التطورات اللازمة في نظام الضمان الاجتماعي ، ثم بدأ تطبيقها رسمياً حتى يتمكن المواطنون من التقدم للبرنامج للحصول على الدعم المقدم من الوزارة في حال الاستحقاق وفق المعايير الجديدة ، أوضح الموقف الذي يمكن فيه إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور 1443 للاستفادة من حالة قبول الدعم النقدي.