إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بسعادة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثين، اليوم، مع ممثل الجانب الإندونيسي معالي وزير القوى العاملة إيدا. فوزية، اتفاق مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة في مختلف المهن، حيث سيتم توفير التوظيف من خلال شركات التوظيف إلى جانب تاريخ توقيع الاتفاقية.

استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية

أثناء توقيع هذه الاتفاقية في جزيرة بالي بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم والفريق الفني بالوزارة وممثلي وزارتي الخارجية والصحة خلال زيارة رسمية تضمنت سلسلة من اللقاءات الفنية بين الطرفين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في سوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

توحيد القناة المتعاقد عليها

هذا المشروع هو جزء من حماس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوحيد القناة لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتسهيل عملية التوظيف من إندونيسيا، وحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية. لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.