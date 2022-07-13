إعارة ثلاثي الأهلي بفرمان من سواريش.. مفاجآت بالجملة

يتحرك مسؤولو النادي الأهلي في الفترة المقبلة لإعارة أول ثلاثي من فريق Red Genius لكرة القدم، محمد محمود ومحمود وحيد ومحمود متولي، بناءً على رغبة ريكاردو سواريس، مدرب الريدز البرتغالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن هناك أكثر من عرض لثلاثي الأهلي سيتم دراسته جيدًا من قبل إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لإعطاء اللاعب فرصة المشاركة بشكل دائم.

وتلقى الأهلي العديد من العروض لتشمل الثلاثي، أبرزها من أندية مثل المستقبل والجونة والاتحاد بالإسكندرية، ومن المقرر أن تحسم الإدارة الحمراء الأمور بعد نهاية الموسم الحالي.

تعليق قوي من ميدو على غياب المستقبل عن مباراة الأهلي …

وفي سياق متصل، علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على اتهامات الإهمال المنسوبة لنادي المستقبل خلال مباراته ضد الأهلي.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بالحديث عن ضياع دمه ما يزال غزيرًا وعمل الأطفال الصغار علي ماهر أكثر من واحد أراد الفوز أمس.

وتابع “كان كساب هو المرشح الأبرز لتدريب الأهلي في حال فشل سواريس. من بينكم يمكن أن يتنازل عن حلمك مقابل 3 نقاط”

وتابع “لم يعجبني حديث علي ماهر بعد المباراة عن أن فريقه يلعب بدون سبب لأنهم حققوا بالفعل أهدافهم للموسم، وهو تصريح سيضعهم تحت ضغط كبير في الفترة المقبلة!”