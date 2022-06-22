إعرف.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 صنايع وتجاري وزراعي وسياحة وفنادق

تعرف على موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2022 لطلبة الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والفندقية ، كعشرات الآلاف من الطلاب الذين أجروا امتحانات الفصل الأول ، الجولة الأولى من العام الدراسي 2021-2022 ، انتظار الموعد المقرر عندما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج خاصة مع الطلاب ، وفي تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد ، تم تحديد التوقيت الرسمي لظهور نتيجة حصول طلاب الدبلومة الفنية في مدارس التعليم الفني ، وفي هذه الأثناء تسود حالة من الانتظار والتوتر بين أولياء الأمور وطلابهم ، حيث يسعى الطلاب لمعرفة تفاصيل إعلان النتيجة ، وفي السطور التالية نكشف كل شيء التفاصيل لك.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

تقدم طلاب الدبلومات الفنية بفروعها المختلفة وهي الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والفندقية ، بالإضافة إلى طلاب التعليم المزدوج وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. وبلغ العدد الإجمالي للطلاب الذين تقدموا للامتحانات حوالي 830753 طالب وطالبة. وأجرى الطلاب هذه الاختبارات وسط إجراءات صارمة ، حيث عملت الوزارة على تأمين القاعات من حالات الغش وتسريب الأسئلة. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمتقدمين للامتحانات داخل اللجان والقاعات من انتشار وباء كورونا ، وجميع الطلاب ينتظرون في جميع المحافظات. اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكمل جميع طلبة الدبلومات الفنية امتحانات الفصل الثاني خلال شهر حزيران ولم تسجل أي شكوى حول صعوبة الأسئلة ، حيث أتوا على مستوى الطالب المتوسط ​​، وبمجرد انتهاء الامتحانات قامت لجان المراقبة بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للطلبة الذين تقدموا للامتحانات ، وأكد د.محمد مجاهد أن وكيل وزارة التربية والتعليم ما زال جارياً لأعمال تصحيح الامتحانات ، حيث تواصل اللجان أعمال التصحيح ، وفي النهاية تظهر نتائج الاختبار. سيتم الإعلان عن الدبلومات الفنية 2022 ، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام والاطلاع على النتيجة إلكترونيًا ، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2022

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم ، إن الوزارة لم تعلن أو تحدد موعدا رسميا لإعلان نتيجة الشهادات الفنية 2022 ، وبحسب ما صرح به وكيل وزارة التربية والتعليم ، هناك مقترح بإعلان النتائج. مطلع تموز المقبل ، وفيما يتعلق بموعد امتحانات الدور الثاني فسيكون خلال الثلاثين من تموز المقبل.