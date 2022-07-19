إعـَرف.. ما هى شُروطْ تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 والأوراق المطلوبة للتسجيل

شُروطْ كلية الملك خالد العسكرية للمرحَلْة الثانوية 1443. نرصدها فِيْ هذا المقال من خلال موقعنا الإلكتروني “ثقافني”. يرغب العديد من طلاب المدارس الثانوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة تفاصيل الشُروطْ التي وضعتها كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني. وعقب إعلانه فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ. وفِيْ نفس السياق سوف نتعرف على كل التفاصيل التي أعلنتها الكلية رسميًا.

وفِيْ السياق ذاته، يأتي الالتحاق بالمرحَلْة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية العام الدراسي 1444 بعد انتهاء مرحَلْة التسجيل لحاملي الشهادات الجامعية. ومن المقرر أن تبدأ مرحَلْة التسجيل لحاملي الشهادة الثانوية يوم الاثنين المقبل الموافق 19 ذو الحجة 1443، وتستمر حتى 24 من شهر ذي الحجة الحالي.

شُروطْ كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، عن شُروطْ الالتحاق لحاملي شهادة الثانوية العامة للعام 1444. وكانت هذه الشُروطْ على النحو التالي

الشرط الأول هُو أن يكون المسجل من أصل ومن أصل سعودي.

الشرط التالي هُو أن يكون صاحب التسجيل حسن المظهر والسلوك.

أما الشرط الثالث فِيْشترط ألا يكون الطالب قد سبق إدانته بجناية أو جنحة.

لن يتم قبول الطالب المتزوج من أجنبي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، من بين الشُروطْ أن يكون ارتفاع مقدم الطلب متناسبًا مع وزنه.

يجب ألا يقل ارتفاع المسجل عن 165 سم ولا يقل وزنه عن 52 كجم.

يجب ألا يزيد طول مقدم الطلب عن 188 سم ولا يزيد وزنه عن 95 كجم.

يُطلب من المتقدم أيضًا أن يكون حاصلاً على دبلوم المدرسة الثانوية فِيْ نظام العلوم الطبيعية أو الدورات التي تتضمن هذا التخصص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقل المعدل التراكَمْي للطالب عن 80٪.

التسجيل متاح فقط لخريجي العام الحالي. وبالتالي، لن يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

يجب أيضًا ألا تقل درجة اختبار القدرات للطالب المتقدم عن 60 فِيْ اختبارات القدرات والإنجاز.

أيضًا، يجب على الطالب المتقدم للتسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية تقديم اختبار اللغة الإنجليزية فِيْ المركز الوطني للقياس.

يشمل القبول فِيْ الجامعة اجتياز اختبارات وإجراءات القبول وهِيْ “الاختبار الكتابي، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، والتوصية الأمنية، وكذلك اختبار إتقان الحرس الوطني”.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الطلب اجتياز اختبار الفحص الطبي الصادر من اللجنة الطبية.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربيةتعلن عن تاريخ فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لخريجي الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني على الرَابِطْ التالي

https//t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 13 يوليو 2022

ما هِيْ المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية للمرحَلْة الثانوية 1443

كشفت كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بالكلية بعد فتح الباب أمام 1443 من حملة الشهادة الثانوية، وتشمل هذه المستندات ما يلي

وثيقة الهُوية الوطنية لوالد الطالب.

خلاصة القيد لمعلم الطالب.

إذا كان الطالب طالب التسجيل “متزوج”، يجب عليه إحضار دفتر العائلة.

وثيقة تخرج الطالب.

وكذلك السجل الأكاديمي للطالب فِيْ المدرسة الثانوية.

التصنيف المهني للطالب.

نسخة من الملف المهني.

بالإضافة إلى معادلة الشهادة للطلبة الحاصلين على شهادات خارجية.

بطاقة ة

تقديم كلية الملك خالد العسكرية

أتاحت وزارة الدفاع السَعُودِيْة عرض كلية الملك خالد العسكرية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني. حيث تتم عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول إلى رَابِطْ موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

ثم قم بتسجيل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

ثم انقر فوق زر تسجيل طالب المدرسة الثانوية فِيْ الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك أدخل بيانات التسجيل التي تتضمن اسمك ورقم الهُوية وتاريخ الميلاد وجميع بياناتك.

بعد إدخال البيانات، احفظ الطلب وانقر على زر إرسال.

فِيْ الخطوة التالية، اطبع التطبيق.

فِيْ نهاية موضوعنا نكون قد تعلمنا بالتفصيل عن شُروطْ تقديم كلية الملك خالد العسكرية. كَمْا نقوم بمراقبة الأوراق والوثائق المطلوبة لتسجيل طلب للجامعة لحاملي شهادة الثانوية العامة بعد فتح باب التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444 عبر الموقع الإلكتروني للحرس الوطني. منفذ.