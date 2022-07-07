إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج وإحالتهما للتحقيق

قررت وزارة الحج والعمرة إعفاء رئيس تنفيذي آخر وقائد إحدى شركات الحج ؛ لعدم خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بناءً على ما لوحظت من قبل فرق المراقبة الميدانية بوزارة الحج والعمرة رئيس تنفيذي آخر وقائد إحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، تمت إقالته. وتمت إحالة التحقيق لمتابعة أسباب عدم قيام الشركة بتقديم الخدمات المطلوبة، حيث تراقب الوزارة عن كثب جميع الخدمات المقدمة للحجاج لضمان جودتها.

راقب جميع المخالفات

وأكدت الوزارة رقابتها لكافة الجهات والشركات العاملة خلال موسم الحج، ورصد جميع المخالفات ومعالجتها بشكل فوري وفوري، في إطار جهودها لمراقبة سلامة وراحة الحجاج، وفي تنفيذها. بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بضرورة تسهيل تقديم الخدمات، وفق إجراءات تسهل أداء مناسكهما.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتسامح مع أي قصور يؤثر على خدمة الحجاج، وأن فرق التفتيش والميدان المكلفة بالوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لها ومعالجة المشكلة. الاتصالات المقدمة دون استثناء، من أجل رفع مستوى جودة الخدمات للحجاج والحفاظ على سلامتهم.