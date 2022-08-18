إعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في أحد المسارحة والدرب

أصدر أمير منطقة جازان المؤقت محمد بن عبدالعزيز قرارا بإعفاء رئيس وأعضاء لجنتي مراقبة الأراضي وإزالة التعديات الأودية والأقوم بمحافظتي أحد المشرحه والدرب.

كما أصدرت قراراً بإحالة المسؤولين عن تحويل مجاري الوادي إلى النيابة العامة لتنفذ الأنظمة والتعليمات بحقهم.

توجيه تحقيق عاجل

وكان أمير جازان المؤقت قد أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة برئاسة نائب الإمارة، تضم أعضاء من الجهات ذات العلاقة، للوقوف على أسباب تأثير السيول على قريتي أحد المشرحه والمشرحة. . .

كما تضمن التوجيه التحقيق في المذنب، والإبلاغ عن النتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المهمل بشكل منهجي.