إعلامي الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقتين سوبر

أكد المنفذ الإعلامي مجدي عبد الغني أن النادي الأهلي انتهى من اتفاقه بصفقتين رفيعتي المستوى لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن الأهلي ناقش ضم الثنائي الخزفي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

وأوضح “الأيام الماضية شهدت اتصالات ومفاوضات مكثفة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا نتج عنها اتفاق نهائي لإتمام الصفقة”.

وأشار إلى أن الأهلي حصل على الضوء الأخضر من ريكاردو سواريز، مدرب الفريق، قبل إبرام الصفقتين.

وأوضح أن مصطفى سعد ميسي من مواليد 2001 يجيد اللعب في 3 مراكز وهي الظهير الأيمن والظهير الأيسر وتحت رأس الحربة.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيد

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيد في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيد الأربعاء المقبل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.