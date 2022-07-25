إعلامي الزمالك يصدم لاعبه

وجه نادي الزمالك صدمة قوية لأحد اللاعبين الأوائل في فريق كرة القدم بالنادي، بخصوص مصيره مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي عمر ربيع ياسين، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي، إن الزمالك قرر الرحيل عن أوباما بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن الزمالك أبلغ اللاعب بالفعل بالبحث عن عروض لمناقشتها للمغادرة الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأشار إلى أن الزمالك أبلغ اللاعب بإمكانية منحه تنازلا خاصا والمغادرة بحرية.

وأكد أن أوباما تلقى بالفعل عروضا من بعض الدوريات العربية ولديه عدة عروض محلية.

وختم “أوباما سيدرس كل العروض التي لديه بعد نهاية الموسم، وأقربها استمراره في الدوري المصري”.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المستقبل في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة الخميس المقبل في تمام الساعة 2100 بتوقيت القاهرة حيث يتصدر الزمالك 60 نقطة.