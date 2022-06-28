إعلامي ثنائي الزمالك يرفض التجديد

فجّر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة كبيرة بشأن رفض لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك تجديد عقودهما.

وقال عبد الغني في برنامجه التلفزيوني إن الثنائي رزاق سيسي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك رفضا تجديد تعاقدهما مع القلعة البيضاء.

وأوضح أن الثنائي يرفض التجديد بسبب غموض مصيرهما في ظل عدم الثقة بهما في المقام الأول.

وأشار إلى تحفظ الثنائي على تجديد عقودهما مع الزمالك وبيعها عبر النادي.

وتابع “الكل يفضل أن يقرر مصيره بنفسه وألا يرتبط بالزمالك، حيث يحق للجميع التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي دون الرجوع إلى الإدارة”.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.