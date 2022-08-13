إعلامي ديانج يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف اللاعبين الأجانب لفريق ريد كاسل الكروي الأول من حيث البقاء أو المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بركات في تصريحات للتلفزيون المالي العالمي عليو ديانج، أحد أفضل المهنيين في مصر في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يحافظ على مستواه ويقدم كل ما لديه داخل المستطيل الأخضر.

وأكد بركات في تصريحاته، أن ديانج لديه العديد من العروض القوية لمغادرة الأهلي، وأنه من الممكن الاستفادة مالياً من العبقرية الحمراء في عملية البيع في الميركاتو الصيف المقبل.

وأضاف بركات أن ميكسوني يقترب من الرحيل عن الأهلي لأنه لم يثبت نفسه منذ انضمامه للقلعة الحمراء حيث حصل اللاعب على كل فرصه خلال الفترة الماضية ودون تقديم أوراق اعتماده.

وفي سياق متصل، قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد الحصول على توقيع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع مزيد من الدعم المالي من مدير شركة كرة القدم العملاقة في القاهرة ياسين منصور، الذي يتمنى بشدة إتمام الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة. سنوات. أيام.