إعلامي سعودي يُعلن اقتراب الزمالك من التعاقد مع لاعب هولندي

كشف الإعلامي السعودي مشاري الفهيد، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع لاعب من أصل هولندي، لتوظيفه لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل.

وأكدت وسائل إعلام سعودية، وجود عدد من الأندية السعودية والمغربية في منافسة قوية للتعاقد مع اللاعب، وهو هدف رئيسي للزمالك خلال موسم ميركاتو الصيفي.

وكتب الفهيد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدات قصيرة “تويتر” “تناقش عدة أندية سعودية ومغربية هدف نادي الزمالك في الميركاتو”.

وشدد على أنه “يجب أن يكون هناك اتفاق الليلة وأن تأجيل عدد الدولارات ليس سياسة ناجحة”.

وتابع “يجب العمل على الأمور لأن الأندية ستزيد والزمالك يخسر الصفقة التي تسعد الملايين من جماهير الزمالك”.

وختم مشاري الفهيد “اللاعب من أصل هولندي”.

تناقش عدة أندية سعودية ومغربية هدف نادي الزمالك في الميركاتو. الليلة يجب أن نتوصل إلى اتفاق ونماطل بشأن عدد الدولارات التي ليست سياسة سليمة. يجب حل الأمور لأن الأندية ستزداد وسيخسر الزمالك الصفقة التي تسعد الملايين من جماهير الزمالك.

اللاعب من أصل هولندي.

– مشاريالفيد 🐪🇸🇦 (msharialfheed) 28 يونيو 2022

تمكن اللاعب الإمام عاشور من افتتاح التسجيل للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهم الآن على استاد القاهرة الدولي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتمكن عاشور من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية أصابت دفاع سيراميكا كليوباترا وغيرت اتجاهها وسددت شباك عامر عامر معلنة الهدف الأول للفارس الأبيض.

واحتفل الإمام عاشور بأسلوب النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي الحالي، وغلطة سراي التركي الحالي، الذي يقلد تحركات الأسد.

El jugador tunecino Seif El-Din Al-Jaziri anotó el segundo gol para Zamalek en el minuto 38, luego de que un potente disparo de Imam Ashour fuera bloqueado por Amer Amer para rebotar en Saif Al-Din Al-Jaziri, quien lo mete en الشبكة. بسهولة.