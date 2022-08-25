إعلامي لبناني يكشف هوية الإرهابي الذي هدد باستهداف سفارة المملكة في بيروت.. ومكان إختباؤه، اقترحت وزارة الداخلية اللبنانية أن صاحب التسجيل الصوتي المتداول بشأن التهديد بارتكاب عمل إرهابي ضد السفارة السعودية في لبنان هو علي بن هاشم بن سلمان الحاج، سعودي الجنسية، ومطلوب من قبل وزارة الداخلية. السلطات السعودية لجرائم الإرهاب. وتضمنت توجيهات الداخلية التوقيف السريع لمن ثبت تورطهم، وتوقع تحركات دخولهم وخروجهم من لبنان، وإحالتهم إلى القضاء.

إعلامي لبناني يكشف هوية الإرهابي الذي هدد باستهداف سفارة المملكة في بيروت.. ومكان إختباؤه

وأوضحت مصادر صحفية أن علي بن هاشم مقرب من حزب الله اللبناني ويسكن في الضاحية الجنوبية للبنان تحت حماية الحزب. وفي هذا السياق، كشفت الكاتبة والمحللة السياسية نضال السبع عبر موقع LebanonOn، أن الناشط حُكم عليه عام 2017 في قضايا إرهاب وتمويل إرهاب في السعودية، وهارب من القضاء السعودي، مشيرًا إلى أنه لجأ إليها. العراق ثم إلى سوريا إلى لبنان حيث يقيم اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشار إلى أنه كان من منظمي المؤتمر المعارضين للسعودية بهدف إسقاط النظام السعودي. يشار إلى أن الهارب علي هاشم طلب منذ عدة سنوات طلب اللجوء في أمريكا، لكن السلطات الأمريكية المختصة لم توافق على طلبه.

تعليق السفير وليد البخاري

هكذا علق السفير وليد بخاري على تسجيل صوتي يهدد السفارة السعودية في بيروت بعمل إرهابي، يا المرتزقة هو الذي يبيع نفسه للشيطان، ويقف ضد أهله وأهله ووليه، ويقبل أن يكون جزءًا من المشروع لاستهداف أرض التوحيد، ويتم تكريم أولادك وتقويتهم في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين وتخضع لحكم قضائي بتهمة الإرهاب وتمويله. أنصحك بتسليم نفسك للقضاء السعودي