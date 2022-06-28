إعلامي محمد صلاح سبب أزمة علي زين

وأوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، تسبب في أزمة علي زين.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “لا أحد في مصر يستطيع استقبال علي زين، وسيستقبلون محمد صلاح”.

وتابع “صلاح فاز بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي والهدافي له، ولم يجد من يستلمها، فلا أحد يجرؤ على استقبال علي زين”.

كشف المصري علي زين، لاعب برشلونة لكرة اليد، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني في نسخته الأخيرة، عن أزمة واجهها خلال عودته إلى مصر.

وكتب علي زين عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “محبط أن يتم إبلاغه باستقباله في المطار كبطل مصري فاز بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع “عندها سيتم تجاهلك تمامًا ولن يقابلك أحد في المطار رغم استفسار وزارة الشباب بالاتحاد عن موعد وصولي لاستقبالي”.