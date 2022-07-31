إعلامي مهاجم الأهلي السابق يوقع لسموحة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن مهاجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم تعاقد مع نادي سموحة لمدة 3 مواسم.

وقال كريم شحاتة في تصريحات متلفزة “النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي السابق وقع لنادي سموحة لمدة 3 مواسم.

وأضاف خضع اللاعب لفحص طبي وسافر إلى بلاده في الساعات القليلة الماضية، وسيعلن نادي الإسكندرية عن العملية في الأيام المقبلة.

وكان النيجيري جونيور أجايي قد رحل عن فريق الأهلي لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

جونيور أجايي (26 عاما) انضم لفريق النصر بني غازي الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

انضم جونيور أجايي كان إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم في 2016، قادمًا من الصفاقسي في تونس.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب 0-0 في مباراة الفريقين، ظهر اليوم، على ملعب وولفز الجبل، في مباراتي اليوم الثاني عشر واليوم المؤجل.

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.