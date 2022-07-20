إعلامي نجم الأهلي يطلب فسخ العقد بالتراضي

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بطلب نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي إنهاء عقده بالاتفاق المتبادل.

وقالت شبانة في برنامجها التلفزيوني إن لجنة تخطيط الأهلي رفضت طلب وكيل موزمبيق لويس ميسيسوني.

وكيل ميتشيسوني، وهو كلب، أنهى العقد بشكل متبادل وخسر باقي مستحقاته في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح شبانة أن وكيل اللاعب سأله بعد أن أبلغه النادي أنه يبحث عن عروض لمغادرة ميركاتو الصيف المقبل، بعد أن قرر حسم مصيره بالمغادرة.

وأكد أن الأهلي ترك حرية اختيار وجهة اللاعب التالية، ورفض فكرة إنهاء العقد.

وأشار إلى أن ميكيسوني تلقى عروضا كثيرة في الفترة الأخيرة وعلى رأسها الهلال السوداني وفريقي يونج أفريكانز وسيمبا من تنزانيا.

وتابع “الأهلي ينتظر موقف ميكيسوني من العروض التي تلقاها من أجل اختيار الأنسب له من الناحية الفنية والمادية”.

وختم “الأهلي قرر الرحيل عن ميشيسوني، ويبحث عن عناصر جديدة لتعزيز خطه الهجومي الموسم المقبل”.