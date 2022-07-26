إعلامي يفجرها الأهلي يضم بديل محمد الشناوي لمدة 5 مواسم

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، كادت أن تنهي رسميا التعاقد مع الدولي محمد صبحي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول. . في Farco Club، خلال انتقالات الصيف المقبل.

كانت الفترة الماضية واحدة من المفاوضات القوية بين الأهلي وفاركو، والتي أسفرت عن اتفاق آخر نقطة حارس على Red Genius للمواسم الخمسة القادمة، مقابل 25 مليون جنيه، بشرط أن يقوم الفريق البرتقالي بتفعيل الفقرة. شراء الزمالك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأكد عبد الغني في تصريحاته أن الأهلي اتفق أخيرًا مع فاركو على الحصول على 25 مليون جنيه لحارس المرمى في فترة الميركاتو الصيفية الحالية، ودفع للزمالك 15 مليون جنيه خلال فريق البرتقالي وكسب 10 ملايين جنيه.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من هزيمة نظيره الجونة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين من الدوري، بهدفين نظيفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.