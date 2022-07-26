إعلامي يفجرها.. جاريدو مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي

فجّر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة مدوية فيما يتعلق باقتراب مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو لتولي التوجيه الفني للمنتخب الأولمبي المصري في الفترة المقبلة.

جاريدو، قريب من تدريب الفريق الأولمبي

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية إن الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق مع خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق لتولي مهمة الفريق الأولمبي.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن محمد بركات عضو مجلس الإدارة اتفق مع المدرب الإسباني على قيادة الفراعنة الشباب.

تفاصيل عقد اتحاد الكرة مع جاريدو

وتابع “بركات توصل إلى اتفاق نهائي مع جاريدو لتوقيع عقود موسمين حتى أولمبياد باريس 2024”.

وأضاف “جاريدو سيقود الفراعنة إلى الأولمبياد إذا تأهلوا، أو غادروا إذا فشلوا في الوصول إلى الأولمبياد، وأنه أنهى جميع الاتفاقات بشروط شخصية”.

وختم “من المنتظر أن يضم جهاز جاريدو في اتجاه الفريق الأولمبي أجنبيين، بينما سيكون باقي الجهاز مصريًا”.