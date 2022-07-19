إعلامي يفجر مفاجأة بخصوص عودة فينجادا

فجّر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة بشأن عودة نيلو فينجادا لتولي منصبه القديم كمدير فني لجباليا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقالة فينجادا من منصب المدير الفني للجبالة خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الغني في برنامجه التلفزيوني إن اتحاد الكرة يدرس بجدية عودة نيلو فينغادا لمنصب مدير جباليا.

وأوضح “يأتي ذلك في ظل فشل اتحاد الكرة في إيجاد بديل لفينجادا حتى الآن”.

وأشار إلى أن عضوي المجلس حازم إمام ومحمد بركات مقتنعان بقدراته وقدرته على التخطيط للكرة المصرية إذا حصل على صلاحيات واسعة.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أسبوع، تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتدريب أول فريق مصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه رسميًا مع روي فيتوريا، بعقد يصل إلى 4 سنوات.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق الأول .. المصري للمنتخب القادم” 4 سنوات.