إعلامي يفجر مفاجأة مدوية حول استمرار مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

فجر الصحفي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كرئيس للنادي، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة شهر، في قضية سب محمود الخطيب والقذف به.

وأكد شبانة في تصريحات متلفزة أن هناك تحركات داخل نادي الزمالك بشأن رئيس جديد للنادي من قبل بعض خصوم الرئيس الحالي.

واختتمت شبانة حديثها بالإشارة إلى أن هناك أشخاص اتصلوا بالشؤون القانونية للاستفسار عن موقف حكم الاسترقاق مرتضى منصور، وأبلغتهم وزارة الرياضة أن الحكم استثنى رئيس الزمالك من منصبه، الأمر الذي صدم مسؤولي الزمالك. . .

وجهت محكمة الشؤون المالية صدمة قوية جديدة لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الخطيب. النادي الاهلي.

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن محكمة الشؤون المالية رفضت قبول الملف الطبي المقدم من مرتضى منصور، والذي طالب فيه بقضاء عقوبة حبسه لمدة شهر في القضية المرفوعة ضده من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة. مستشفى القلعة الحمراء لأسباب صحية.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية “رفضت المحكمة قبول طلب رئيس الزمالك، بعد أن سلمه وكيله، إذ كان عليه تقديمه بنفسه، ولجأ في وقت من الأوقات إلى إرساله عن طريق أحد نوابهم. خوفا من الاعتقال والترحيل لقضاء مدة العقوبة “.

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منصبه في رئاسة القلعة البيضاء، بعد صدور قرار حبسه بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد حكمت على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية “الحكم يبقى نقضًا وليس له تأثير على رئاسته للزمالك”.

وأضاف “أقول للخطيب لن أعتذر لك، والحكم بالسجن من يومين إلى ثلاثة أشهر، ويمكن للمحكوم عليه قضاءها في المنزل أو في المستشفى”.

وتابع “الحكم عليّ هو الحبس لمدة شهر، ولا أثر له على وجودي في نادي الزمالك، وكل ما قيل هراء”.

وتابع “أؤكد للجماهير أنه لا توجد أزمة مع الدولة المصرية، وأقول لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، لا أريد المساومة أو المصالحة معكم، وستستمر المعركة بينكم. أنت وأنا حتى نهاية الحياة

وختم هناك بلاغ رسمي يرفع ضدكم إلى هيئة الكسب غير المشروع، لأن المستشار تركي آل الشيخ قدم بلاغاً رسمياً ضد الخطيب، ولم يُعيد الأموال إلى صندوق تحيا مصر. .