إعلامي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في مباراة الأهلي والمقاولون

فجّر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبيرة، في مباراة أمس بين الأهلي والمقاولون العرب، في إطار تأجيلات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

حسمت نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بدون أهداف.

وأكدت وسائل إعلام إسلام صادق في تصريحات متلفزة أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي اقتحم غرفة الفأرة للتأكد من تصحيح رفض مرمى الأحمر.

وأضاف “عبد الحفيظ توجه إلى غرفة الحكام لة الهدف الملغى، واتفق الحكام على مشاهدة فيديو الغاء الهدف واقتنعوا بأن القرار كان صحيحا”.

أبدى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، استغرابه من تصرفات مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ، متسائلا عن سبب عدم مطالبة عبد الحفيظ برؤية ركلة جزاء الأهلي أيضا.

وتابع “لم أر في حياتي مطلقًا مدرب كرة قدم يدخل غرفة الحكم لمتابعة قرار، وهو الأهلي، مما يعني أنني سأفقد الفوز. أهلاً وسهلاً، لكني أقول الكلمة “. حقًا!”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.