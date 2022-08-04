إعلامي يكشف تفاصيل عقد عبد الله السعيد مع الزمالك

كشف الإعلامي محيب عبد الهادي، عن آخر مستجدات مفاوضات نادي الزمالك لضم الدولي عبد الله السعيد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مبدئيا مع عبدالله السعيد على كافة التفاصيل المالية وشروط العقد لضمه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد أن مسؤولي الزمالك فتحوا خطوط اتصال قوية في الساعات الأخيرة مع نادي بيراميدز للفوز بخدمات القائد السماوي عبد الله السعيد والاتفاق على قيمة الصفقة.

وأشار إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم، هو المسئول الكامل عن المفاوضات مع سالم الشامسي صاحب بيراميدز، لتسهيل انتقال عبدالله السعيد إلى القلعة البيضاء.

وأكد أن تفاصيل عقد اللاعب مع الزمالك ستكون لمدة عامين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك المباراة التي طال انتظارها أمام نادي الجونة في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.