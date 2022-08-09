إعلامي يكشف عن أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن العروض الأولى من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد شبانة في تصريحات متلفزة أنه يعتقد أن النادي الأهلي يعتبر التعاقد مع مصطفى فتحي العقد رقم 1 في الموسم الجديد.

وأوضح أن التعاون السعودي يدرس نقل مصطفى فتحي لأحد الأندية المصرية حتى انتهاء خدمته العسكرية أو بيعه نهائيا والحصول على المنفعة الاقتصادية من بيعه.

وختم مؤكدا أن الأهلي مستعد لدفع مليوني دولار للحصول على خدمات مصطفى فتحي في السوق الصيفي.

من جهته، ألمح طارق العشري، مدرب فريق طلعة الجيش، إلى اقتراب مصطفى فتحي، لاعب فريق نادي التعاون السعودي لكرة القدم، من ارتداء قميص الفريق العسكري الموسم المقبل. .

وأشار العشري في تصريحات متلفزة إلى أنه حصل على 5 نقاط في 8 مباريات، وحصل على 10 أهداف، وسجل هدفين، وحقق فوزًا وتعادلين في 8 مباريات وخمسة هزائم، مبينًا أنه نجح في إضفاء الشخصية والهوية على الفريق.

وحول لعب مصطفى فتحي مع طلائع الجيش الموسم المقبل، علق العشري “كل شيء ممكن”.

وختم “إذا انضم مصطفى فتحي إلى الفريق، فإنه سيقدم التأسيس، لكن الأهم أن اللاعب يريد المشاركة بنفس الرضا مع طليعة الجيش”.