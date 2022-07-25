إعلامي يكشف عن أول صدام بين سواريش وتخطيط الأهلي

كشف الصحفي محمد شبانة عن أول مواجهة بين مدرب الأهلي ريكاردو سوارس ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية “سواريش رفض فكرة صعود اللاعبين من قطاع الناشئين خلال الفترة الحالية، بعد تراجع مستوى اللاعبين الأساسيين، فنيا أو جسديا”.

وأضاف “سوارش رفض مقترحات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتجديد دماء صفوف الفريق بضم لاعبين جدد في الفترة المقبلة”.

وتابع “استند المدرب البرتغالي في رفضه إلى” فكرة حرق اللاعبين الشباب “، قبل كل شيء لأنهم لا يملكون الخبرة الصحيحة للمشاركة تحت ضغط المباريات الكبيرة أو اللعب على لقب محلي أو قاري”.

وختم “أكد سواريش أن الشباب سيكون لهم دور في الفريق ولكن شيئًا فشيئًا لاكتساب الخبرات المطلوبة وأيضًا التعود على طريقة اللعب والحفاظ على مراكزهم بشكل صحيح”.

يستضيف ملعب الكلية الحربية مباراة مهمة بين الأهلي والمقاصة، مساء الأربعاء 27 يوليو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالجدول برصيد 51 نقطة، مع تبقي مباراتين، فيما يحتل المصري المقاصة المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.