إعلامي يكشف عن رد فعل مثير من عبد الله السعيد ضد الأهلي

كشف الصحفي هاني حتحوت عن مفاجأة كبيرة في رد فعل صانع ألعاب بيراميدز عبدالله السعيد في قضيته ضد النادي الأهلي، بعد مصادرة أصوله بعد تغريمه 2 مليون دولار.

وقال حتحوت في برنامجه على قناة صدى البلد “ما عرفناه هو أن عبد الله السعيد، إذا حكمت عليه أن الأهلي لا يحق له الحصول على مليوني دولار، سيرفع دعوى ضد الأهلي”. على سبيل التعويض. 2 مليون دولار “.

علق محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، على الحكم الصادر من مركز التوفيق والتحكيم بحق قائد فريق بيراميدز عبدالله السعيد، والذي يقضي بتجميد أرصدته البنكية.

وأكد عثمان في تصريحات لوسائل الإعلام “حصلنا على حكم من مركز التوفيق والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد مليوني دولار لخرقه العقد الذي تمت الموافقة بموجبه على انتقاله للنادي الأهلي”.

وأوضح “قمنا بإجراءات طويلة ومعقدة للغاية لتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم بما يتوافق مع تحصيل الغرامة وتنفيذ الحكم”.

وتابع “انتهت الإجراءات برد الجهات المختلفة، مع حجز أرصدة عبدالله السعيد لصالح الأهلي، وحظر التصرف بها إلا بعد دفع مليوني دولار للنادي”. . “.

وخلصت إلى أن “الإجراءات جارية للاستيلاء على ما تبقى من أملاك عبدالله السعيد، والأهلي متمسك بحقه في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار بموجب حكم القانون”.