إعلامي يكشف عن عقوبات الأهلي ضد لاعبيه بعد الهزيمة من بيراميدز

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن العقوبة التي فرضها مجلس إدارة النادي الأهلي على لاعبيه بعد الهزيمة أمام بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز مساء السبت، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وخسر النادي الأهلي هدفين مقابل لا شيء لصالح بيراميدز، ليجمد رصيده عند 48 نقطة.

جزاء الاهلي للاعبين

وأوضحت مجدي عبد الغني، خلال حديثها في برنامجها التلفزيوني، أن سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في النادي الأهلي قرر تجميد رسوم اللاعبين.

وأكد أن الأهلي لن يدفع الرسوم حتى تتحسن نتائج الفريق لضمان تتويج الفريق ببطولة الدوري.

وأشار إلى أنه إذا لم تتحسن نتائج الفريق وفشلت بطولة الدوري، فسيتم خصم جزء من عقود اللاعبين في نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر العام الماضي.

ويلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحديد بطل كأس مصر.