إعلامي يكشف مفاجآة في عقد سواريش

كشف الصحفي محمد شبانة، عن مفاجأة في عقد البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

تعاقد النادي الأهلي مع ريكاردو سواريز، لمدة موسمين، بالإضافة إلى الفترة المتبقية من الموسم الكروي الحالي.

وقالت شبانة في بيان عبر برنامجها التلفزيوني، إن عقد سواريس مع الأهلي لا يحتوي على شروط مالية جزئية بين الطرفين.

وأوضح أن الشرط الجزائي الوحيد في العقد هو إنهاء العقد بالاتفاق المتبادل في حالة عدم امتثال المدير الفني لطلبات الإدارة من حيث العناوين.

وأشار إلى أن العقد ينص على حصول المدرب والطاقم التدريبي على 170 ألف دولار شهريا ومكافأة شهرين في حال فوزهم ببطولة محلية أو قارية.

وتابع “الخطيب اشترط إنهاء العقد في حال خسارته كأس مصر أو النسخة الجديدة أو الدوري الحالي، ولن يتم احتساب الكأس الأخيرة، لإعطاء المدرب فرصة للتعرف على الفريق”. .

وختم “العقد سينهي من قبل الإدارة دون إحالة المدرب في حال خسارة أي بطولة متفق عليها”.