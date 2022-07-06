إعلامي يكشف مفاجأة بخصوص صفقة الزمالك المحتملة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة بخصوص محمد بسام حارس مرمى فريق فانجارد الذي ينتهي عقده مع ناديه نهاية الموسم الجاري.

وتابع شبانة، في تصريحات تليفزيونية، أن محمد بسام تعاقد مع 3 أندية حتى الآن، حيث بدأ بالتعاقد مع بانكو ناسيونال للانضمام إلى صفوفهم من الموسم المقبل على صفقة انتقال مجانية، ثم التوقيع مع الزمالك بعد تأكيد ذلك. أن محمد أبو جبل قد غادر وأن محمود جنش ومحمد صبحي لم يعودوا.

وتابع شبانة، وفي الساعات الماضية جدد اللاعب عقده مع فريق طلعة الجيش.

وأضاف شبانة أن المفاجأة أن بسام حصل على العقد مرتين حيث كان الأول من البنك الأهلي بعد التوقيع عليهما، قبل أن يحصل على العقد من الزمالك.

وختم شبانة “إدارة الزمالك ترفض التنازل عن صفقة محمد بسام، وتعتبر من أولوياتها في الوقت الحالي، في ظل نقص الفريق في مركز حراسة المرمى، وعدم عودة جنش ومحمد صبحي. . من الانتقال وعدم تجديد العقد مع محمد أبو جبل، وحاليا فقط محمد عوض والحارس الصاعد باقيا “. فقط السيد عطية.

وخلص شبانة إلى أننا نحاول التواصل مع بسام لكنه في معسكر مغلق ولا يمكنه الدخول معنا لشرح الأمر.