إعلان الدفعة الثالثة للمرشحين للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عن الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلاب المرشحين للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الدراسي 1444 هـ، لملء جميع شواغر القبول المتاحة.

سرعة إتمام إجراءات القبول

حدد عميد القبول والتسجيل أنه يجب على جميع المتقدمين للقبول في الجولة الثالثة والأخيرة استكمال إجراءات القبول بشكل سريع إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب في أيقونة ة طلب سابق يظهر في بوابة القبول الإلكتروني، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم”، وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم إصدار إشعار القبول، في موعد أقصاه الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق 17/1. / 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م

طباعة الامتحان الطبي

وأكد أن الطلاب المتقدمين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكتروني خلال الفترة المحددة للقطعة، سيتم إلغاء طلباتهم تلقائيًا، ويجب على المتقدمين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، حيث سيتم إرسال موعد الاختبار برسالة نصية إلى الهاتف المحمول للطالب المسجل في طلبك بعد إتمام المدفوعات. يجب على أولئك الذين تمت ترقية قبولهم إلى رغبات أعلى في هذه الدفعة إدخال التطبيق وإصدار إشعار قبول جديد.