إعلان تحالف نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية

أعلنت نيوم اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع “ماكلارين ريسينغ”، لتصبح الشريك الرئيسي لفرق ماكلارين في سباقات فورمولا إي وإكستريم إي، تحت شعار “سباقات نيوم ماكلارين الكهربائية”. توفير فرصة لدفع الابتكار في رياضة السيارات والتعاون لتقديم الابتكارات والتقنيات التي تساعد في إعادة تحديد مستقبل الرياضة والصناعات النظيفة المتقدمة، وتؤكد التزام نيوم بأهدافها المستدامة.

أهداف نيوم مكلارين

وقال بناءً على مكانة نيوم كمحرك اقتصادي للمملكة والمنطقة، وتأكيدًا لالتزامنا الكامل بقيادة الحلول المستدامة والتصدي للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، وقعنا هذه الشراكة مع “ماكلارين ريسينغ”. ، والتي من خلالها سوف نسخر مواردنا وخبراتنا لتوليد نتائج مبهرة وحلول مبتكرة للرياضة بشكل عام وللرياضة. مختبر حي يسمح لهم بتطوير البحوث الصناعية، والتعاون لتقديم الابتكارات والتقنيات الجديدة وتجربتها، كشريك تقني لـ Oxagon، ومن خلال مقرها الرئيسي في مركز البحث والابتكار في “Oxagon”، ستتعاون McLaren مع NEOM في مختلف المجالات، وستشارك خبرتها الرقمية والتحليلية من خلال برنامج ماكلارين “Accelerator”، الذي يترجم بيانات الأداء لتتناسب مع ثقافة نيوم المبتكرة ونهجها، ويسرع الأفكار من المختبرات إلى السوق وهو محفز للنمو الاقتصادي والتنويع في نيوم والمملكة. على العموم.

كفالة المهندسين والطلاب السعوديين

وأشار إلى أنه سيتم توسيع هذه الشراكة بين نيوم وماكلارين في عام 2023 من خلال إطلاق برنامج مخصص لرعاية المهندسين والطلاب السعوديين، تحت عنوان “طريقة مكلارين”، بهدف إطلاق العنان لإمكانات وطموحات الشركة. قام فريق نيوم من خلال سلسلة من المبادرات، حيث سينضم عشرون خريجًا سعوديًا إلى برنامج نيوم للدراسات العليا لفترة من الوقت. عام واحد في ماكلارين ريسينغ في مركز ماكلارين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة. وقد رحب زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ، بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن إنه تحول كبير في سباقات ماكلارين للفورمولا إي وتوحيد سلسلة سباقات السباقات الكهربائية، وهو حدث كبير يفتح الباب على عالم سباقات الفورمولا إي ويوحد سباقات السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن العمل مع نيوم من خلال الرائد ستسمح المدينة الصناعية “أوكساغون” بتقديم مساهمات قيمة من خلال برنامج “Business Accelerator” الذي يفتح آفاقا جديدة نحو نظام صناعي متطور ونظيف.

ومن الجدير بالذكر أن فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي سيتم تشكيله بعد الانتهاء من الاستحواذ على فريق Mercedes-EQ Formula E في وقت لاحق من هذا العام، واستضافت نيوم السباق الافتتاحي للموسم الثاني من Extreme E الذي أقيم في الذي عقد في فبراير من هذا العام، والذي سلط الضوء على التحديات المناخية في جميع أنحاء العالم والحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومستدامة في رياضة السيارات في المنطقة. كما تعد مبادرات نيوم في هذا الصدد جزءًا مهمًا من جهود المملكة لتعزيز الاستدامة البيئية على جميع المستويات، بما في ذلك رياضة السيارات، حيث وقعت وزارة الرياضة اتفاقيات لاستضافة الأحداث ذات الشهرة العالمية في هذا المجال، مثل Formula E و Extreme E و الفورمولا 1 ورالي داكار.