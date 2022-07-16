إعلان شهادة الباك بعد لحظات.. نتائج البكالوريا 2022 فِيْ الجزائر برقم التسجيل موقع back.once.dz الديوان الوطني للامتحانات

تصدرت شهادة البكالوريا، نتائج الثانوية العامة 2022 بالجزائر، الصدارة فِيْ محركات بحث جوجل على الإنترنت منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد الأنباء عن إعلان النتائج برقم التسجيل عبر back.once تكرر. موقع الكتروني مجلس الامتحانات الوطني لكن حتى الآن، لم تعلن وزارة التربية والتعليم رسميًا عن أي تاريخ محدد للنتيجة، وفِيْ الوقت نفسه، نجد أن مصادر أخرى ذكرت أن النتيجة ستتأخر ومن المتوقع الإعلان عنها فِيْ السادس عشر .17 أو يوليو. 18، لكنها مصادر غير رسمية وغير معتمدة من وزارة التربية والتعليم، لذلك نتمنى من بينكَمْ، أطفالنا وطلابنا وأولياء الأمور، ألا يتوتروا وينجرفوا بالأخبار غير الرسمية، وسنحيلكَمْ إلى الإيجاز. تعلن النتيجة من خلال مراقبتنا المستمرة لجميع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

شهادة البكالوريا 2022 نتائج الثانوية العامة فِيْ الجزائر

ينتج موقع البكالوريا 2022 فِيْ الجزائر رقم التسجيل الذي يتوقعه حوالي 700 ألف طالب من الممتحنين للعام الحالي، لكن النتائج لم تعلن حتى الآن، رغم تأكيد الأنباء عن استكَمْال أعمال التصحيح. وتتبع النتائج، ولكن الموقع back.once.dz لمكتب الامتحانات الوطني، سيكون المصدر الرسمي للنتيجة ولن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا أو مبدئيًا، إلا من خلال هذا الرَابِطْ، وفِيْ نفس الوقت تنتشر الشائعات تكررت فِيْ الساعات القليلة الماضية حول إعلان نتائج اليوم والواقع أن طلاب الجزائر ينتظرون الإعلان اليوم عن نتائج شهادة BAC 2022لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عنه، ولذا فإننا نشدد على ضرورة عدم الانصياع للمواقع غير الرسمية، ونشير إلى أهمية متابعة تقارير وزارة التربية والتعليم باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية. والنظام التعليمي فِيْ الجزائر.

خطوات استخلاص إعلان نتائج الثانوية العامة نقاط 2022

من خلال طريقتين يمكنك الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل، والطريقة الأولى هِيْ زيارة موقع المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات وسنقوم بشرح الخطوات والرجوع إلى الرَابِطْ الرسمي إلى بينما الطريقة الثانية عبر الرسائل القصيرة للرقم # 557 * علما بأنها خدمة مجانية من وزارة التربية والتعليم للطلاب، والآن نقدم شرح لخطوات استخراج نتائج PAC من خلال National التسجيل. مكتب

قم بزيارة الخطوة الأولى رَابِطْ المكتب الوطني للامتحانات والاعتراضات.

اكتب رقم التسجيل من اليسار إلى اليمين.

اكتب اسم الطالب.

أخيرًا، انقر فوق مربع عرض النتيجة.

أنت متاح لترك تعليق باسمك ورقم التسجيل فِيْ مربع الوصف حتى نخبرك بمجرد إعلان النتيجة.

حدد الحالة التعليمية للطالب.

فِيْ حالة اتباع الممتحنين لهذه الخطوات، سيتمكنون من استخراج نتائج PAC برقم التسجيل فورًا، بعد الإعلان عنها رسميًا فِيْ الدقائق القليلة القادمة، وسنقوم بالرجوع إلى إعلانها الرسمي بعد وزارة التربية والتعليم. من خلال القنوات الرسمية للوزارة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للامتحانات والمسابقات.

إعلان نتائج PAC 2022 فِيْ الجزائر

وبحسب آخر التصريحات التي تداولتها بعض القنوات الإخبارية الجزائرية قبل ساعات، أعلن المستشار كَمْال نواري أن غدا السبت هُو مَوعِد إعلان نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمعارضة. . التعليم لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بشأن التاريخ.

أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميا أن نتائج البكالوريا 2022 فِيْ الجزائر متاحة اعتبارًا من الساعة 0400 اليوم السبت 16 يوليو، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع Parents Space، أو من خلال الرَابِطْ الوطني. موقع مكتب الامتحانات والمسابقات بمجرد كتابة رقم تسجيل الطالب وإجراء الاختبار الرياضي الذي يتم وضعه قبل افتتاح الموقع للتشاور أمام الطلاب.