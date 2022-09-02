إعلان كاذب عَنّْ فتيات مراهقات يثير غضب محمد صبحي

أثار إعلان مزيف نُشر على فِيْسبوك غضب الفنان المصري محمد صبحي، الذي سارع بإبلاغ الجهات الأمنية المعَنّْية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ناشر الإعلان الذي انتحل شخصية المخرج محمد فاضل.

وفِيْ التفاصيل نشر حساب على اسم المخرج محمد فاضل (84 عاما) وهُو من كبار رجال الدراما التلفزيونية المصرية إعلانا يقول “مطلوب شاب فِيْ الرابعة عشرة. يبدأ التصوير من أول الشهر، العرض خاص، صورتان ومحل الإقامة “.

أرفق ناشر الإعلان الذي يعرّف عَنّْ نفسه بـ “مخرج فِيْلم محمد فاضل والتلفزيون ومكتشف النجوم” صورة للنجم المصري كتب فِيْها “محمد صبحي بعد 38 عامًا من رحلة المليون أعود إلَّى الدراما مع مجنون. رحلة.”

من جانبه أكد صبحي (74) أنه أبلغ محققين على الإنترنت بصاحب هذا الإعلان الكاذب بتهمة الاحتيال وجذب المراهقين.

وأوضح فِيْ تدوينة نشرها على حسابه على فِيْسبوك بعلامة زرقاء، أن صاحب الإعلان “يستغل اسم الفنان محمد صبحي والمخرج محمد فاضل فِيْ إعلان وهمي لم يذيعوه. استجداء “الجميع عدم التعامل مع أي شخص أو جهة غير الصفحة الرسمية والإبلاغ عَنّْ حساب كاذب”.

معادلة صفرية

كَمْا يستعد الفنان محمد صبحي لتقديم فِيْلمه الأخير “المعادلة الصفرية”، وقال فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام إنه يجهز الفِيْلم منذ عام، مشيرًا إلَّى عدم تعاقده مع أي من هؤلاء. مخرجي الفِيْلم. الأبطال حتى هذه اللحظة، حتى يتم تحديد ملامح الفِيْلم.

وتحدث محمد صبحي عَنّْ القِصَّة التي سيتناولها فِيْلم “المعادلة الصفرية” قائلاً “تعمدت أن يتطرق الفِيْلم إلَّى موضوع قد يثير الجدل فِيْ العالم بطريقة مختلفة، ولم يتطرق أي فِيْلم إلَّى ذلك. ” أتمنى أن ينال إعجاب الجمهُور “.

كَمْا كشف عَنّْ استعداده لتقديم مسرحية بعَنّْوان “الملك سيام” ضمن مشاريعه الفنية القادمة، مشيرا إلَّى أن مشروع المسرحية تم تأجيله منذ أواخر التسعينيات.

جدير بالذكر أن الفنان المصري محمد صبحي أثار الجدل مؤخرًا خلال حديثه فِيْ ندوة بنادي سموحة، حيث قال إن “الدراما فِيْ مصر تقدم على صورة امرأة خائنة، وهِيْ … عاهرة، أو تاجر مخدرات “.