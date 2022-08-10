إعلان نتائج الترشيح الأولي بـ كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، نتائج الترشيح الأولي للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي الشهادات الجامعية.

الرابط وطريقة الرجوع إلى النتيجة

وأبلغت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع اللجنة على الرابط التالي (اضغط هنا).

يشار إلى أن كلية الملك خالد العسكرية بدأت في شهر يونيو الماضي بتلقي طلبات التسجيل والقبول في دورة تأهيل ضابط الكلية. يستمر التسجيل من اليوم 26 يونيو وحتى الخميس 30 يونيو.

شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

شروط القبول في كلية الملك خالد ما يلي يراقب

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل، باستثناء من نشأ مع والدهم أثناء خدمتهم للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة ولم يحكم عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون أعزب مع أجنبي.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم في بداية العام الدراسي حسب وثيقة الهوية الوطنية عن 27 سنة لجميع التخصصات، باستثناء الطبية، ولا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

يجب أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأقصى 188 سم – 95 كجم.

يجب أن تكون حاصلاً على شهادة جامعية بشكل منتظم، ويجب ألا تقل درجتك عن (جيد) في التخصصات المطلوبة، ولم يمر أكثر من عام دراسي واحد منذ تخرجك.

تقديم اختبار “إجادة اللغة الإنجليزية STEP”، الذي يتم إجراؤه في مركز القياس الوطني، للتخصصات الصحية، باستثناء الأطباء.

تقديم اختبار القدرات العامة الذي أجراه مركز القياس الوطني للتخصصات النظرية فقط.

الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الطبية والصحية

انتهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم لحاملي الشهادات الجامعية من جامعات في الخارج.

اجتياز جميع إجراءات القبول اختبارات التخصص، والمقابلة الشخصية، واختبار القدرات البدنية، والتوصية الأمنية، واختبار قدرات الحرس الوطني.

يجب اجتياز الفحص الطبي وعدم قبول أي فحص طبي غير ذلك الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتيجة الفحص الطبي نهائية ولا يحق لك طلب فحص جديد.

التسجيل متاح من خلال الرابط بالضغط على هنا