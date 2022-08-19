إعلان نتائج القبول الاحتياطي في جامعة نجران

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن نتائج المرحلة الثانية من “القبول المسبق” للعام الدراسي 1444 هـ، الذين استوفوا شروط الالتحاق بكليات التخصصات المختلفة بالجامعة.

وأوضح نائب مدير الجامعة الدكتور زهير العمري أن نحو 1532 طالبًا تقدموا لمرحلة القبول الاحتياطي، وطلب من المقبولين تأكيد قبولهم وإصدار رقم الجامعة إلكترونيًا حتى نهاية يوم غد، لتجنب إلغاء التسجيل. القبول عبر البوابة الإلكترونية. هنا.

احتياطي القبول

وأكد أن الجامعة أتاحت القبول المؤقت حسب الوظائف الشاغرة، مشيراً إلى أن القبول في الجامعة يتم عبر الموقع الإلكتروني وبشكل آلي. تحقيق العدالة والشفافية بين المرشحين.